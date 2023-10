Il successo di Iliad sul mercato della telefonia mobile oramai non rappresenta più una novità. Gli utenti del provider francese crescono di giorno in giorno, anche grazie ad alcune promozioni low cost molto convenienti come la Giga 150.

Iliad, il 5G è sempre più presente ma il 3G è ai saluti

La Giga 150 è una ricaricabile che Iliad mette a disposizione di tutti i suoi clienti con un costo mensile pari a 9,99 euro. Gli abbonati che scelgono questa promozione potranno beneficiare di chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e ben 150 Giga per la connessione di rete.

Insieme a consumi pressoché illimitati, attraverso questa ricaricabile gli abbonati di Iliad potranno anche ricevere la garanzia della tecnologia 5G. In controtendenza rispetto ad altri operatori, infatti, Iliad mette sul piatto le nuove connessioni di rete completamente a costo zero.

Obiettivo prioritario di Iliad per le prossime settimane sarà quello di incrementare sempre più questa tecnologia, anche migliorando le infrastrutture utili alle linee 5G. Ovviamente, in termini di prospettive future, il 5G sarà al centro dell’offerta di Iliad per la telefonia mobile. Ciò però dovrebbe comportare anche una rinuncia sul fronte dei servizi da parte degli utenti.

Seguendo quella che è la scia di altri provider come TIM o Vodafone, per massimizzare gli investimenti sul 5G, il provider francese ha dato il via al suo processo di eliminazione del 3G. La dismissione totale del 3G sarà effettiva una volta che tutto il territorio nazionale sarà raggiunto almeno dalle linee 4G.