DAZN si prende ancora la SERIE A in esclusiva fino al 2029

L’offerta è stata confermata: Sky e DAZN avranno i diritti del campionato di Serie A Fino al prossimo 2029. La Lega ha accettato l’offerta di 900 milioni all’anno, leggermente inferiore a quanto aveva dichiarato di voler accettare come cifra minima.

Questo porterà dunque nelle casse ben 4,5 miliardi nel prossimo quinquennio. Gli unici club non favorevoli a tale scelta sono stati Cagliari e Salernitana. Ad astenersi è stato il Napoli. Sarà DAZN ad avere tutte e 10 le partite di campionato disponibili sulle sue reti in live streaming, con 7 match in esclusiva assoluta. Gli altri 3 saranno condivisi con Sky.

DAZN e Sky si riprendono la Serie A fino al 2029: ecco cosa pensano i presidenti

Dopo le dichiarazioni da parte dei vertici della Lega, c’è stato spazio per alcune critiche, soprattutto da parte dei club che hanno votato in maniera contraria o che si sono astenuti.

Non sono mancate infatti le dichiarazioni da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale non ha lasciato al caso le sue parole. Secondo lui il calcio non dovrebbe dipendere dalle volontà delle emittenti televisive, ma solo ed esclusivamente dai tifosi che rappresentano l’essenza del mondo del pallone. Stando alle sue parole, le emittenti televisive non curano l’interesse del sistema calcio.

Anche Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto riprendendo un po’ le parole di De Laurentiis, dichiarando per lui grande stima ma assoluto dissenso rispetto a quanto ferito. Cairo sostiene che basarsi sulle emittenti televisive non comporterà assolutamente il deterioramento del calcio ma la sua crescita.