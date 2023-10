Il messaggio TRUFFA che svuota il vostro conto in BANCA

Come segnalato da diversi utenti durante le ultime ore, una nuova truffa si starebbe aggirando nelle caselle e-mail.

Il messaggio spingerebbe le persone ad iscriversi ad un finto sito di incontri, il quale non avrebbe altro che l’obiettivo di rubare i dati delle carte di credito per poi farne altro.

Tuffa incredibile, ecco parte del messaggio che porta via soldi dai conti correnti

Come potete notare questa è una parte del messaggio di posta elettronica che sta girando in Italia da diversi giorni. L’obiettivo è far iscrivere le persone a questo fantomatico sito di incontri, che non sarà altro che un sito trappola per rubarvi i dati. Ecco il testo che dovete assolutamente evitare:

“Ciao! Premetto subito che di solito non scrivo lettere agli sconosciuti, ma nel tuo caso non ho resistito e ho deciso di provarci. Mi susciti un grande interesse! Ho 25 anni e recentemente mi sono reso conto che non c’è abbastanza uomo nella mia vita con cui passare del tempo piacevole. Quindi mi sono rivolto alla mia cara amica per chiedere aiuto e lei mi ha consigliato di rivolgermi a te. Mi ha detto molte cose positive di te e non ho potuto fare a meno di contattarti. Ti ha descritto come un rappresentante coraggioso e attraente del sesso più forte, su cui puoi contare. Quindi ho deciso di fidarmi del suo consiglio e di scriverti. Penso che potremmo avere qualcosa di speciale. Possiamo chiacchierare, godere della reciproca compagnia e semplicemente passare dei momenti divertenti e interessanti.”