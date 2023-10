Fastweb, l'offerta migliore è la MOBILE da 7,95 EURO

Tutti i gestori virtuali sanno bene cosa fare in questo periodo, ovvero lanciare offerte che siano in grado di stupire. Tra i nomi più importanti in assoluto c’è sicuramente quello di Fastweb, azienda che non lascia nulla al caso ogni volta che propone una nuova promozione mobile. Inoltre la qualità è uno degli aspetti principali che gli utenti che giungono in Fastweb si aspettano di ottenere.

Sulla base degli ultimi dati raccolti da Speedtest Intelligence, ad opera di Ookla, durante il periodo tra luglio e dicembre del 2022 e gennaio e giugno del 2023, Fastweb è il gestore che vanta la rete mobile più veloce in tutta Italia.

Stiamo parlando di una facoltà che persiste grazie al 5G, condizione di rete mobile garantita solo ed esclusivamente da questo provider. Nel mondo dei virtuali è infatti l’unico a disporre del 5G.

Fastweb: l’offerta migliore è ancora disponibile, costa 7,95 € al mese

Se volete risparmiare avendo comunque tutto quel che serve, dovete assolutamente andare sul sito di Fastweb. Proprio lì è disponibile la Mobile, soluzione interessante che vanta ai migliori contenuti e soprattutto un prezzo che difficilmente troverete da qualche altra parte.

Scegliendo questa offerta potrete pagare solo 7,95 € al mese con il 5G che è incluso gratuitamente e attivato in automatico. Basterà solo utilizzare un dispositivo compatibile con tale standard di rete.

Passando ai contenuti al suo interno si parte dai minuti che sono senza limiti verso qualsiasi provider. Per quanto concerne invece la rete Internet, ci sono ben 150 giga per connettersi al web con la rete 5G attiva.