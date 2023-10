Come affermato in alcuni articoli precedenti, l’iPhone rappresenta, a tutti gli effetti, lo smartphone più posseduto e desiderato dalla maggior parte delle persone in tutto il mondo.

Sarà che si tratta di un dispositivo di lusso, il cui possesso sembra aprire, metaforicamente, le porte di accesso ad una determinata classe di utenti che preferiscono la grande mela ai dispositivi Android.

Ebbene, per tutti i fan del melafonino abbiamo una notizia per voi. Notizia che è stata rivelata, proprio di recente, da Mark Gurman, uno dei più famosi redattori online che si occupa di tutto ciò che riguarda il mondo Apple.

Aggiorna il tuo iPhone in pochi secondi e senza toglierlo dalla scatola

Secondo Gurman, una delle più comuni noie degli utenti possessori di iPhone, riguarda la necessità di dover installare gli aggiornamenti.

Basta pensare a quello che è successo con il nuovo sistema operativo IOS 17, a causa del quale gli utenti avevano segnalato il pericolo di un eccessivo surriscaldamento.

Situazione che è stata poi risolta con la nuova versione di IOS 17.0.3.

Ebbene, sappiate che non vi troverete mai più ad affrontare una situazione simile, in quanto, la Apple sta studiando un modo per aggiornare il vostro smartphone direttamente dalla scatola.

Si tratta di un dispositivo di cui, almeno per il momento, potranno usufruire solo i negozi Apple o i rivenditori autorizzati.

Parliamo di una sorta di tappetino digitale che grazie alla connessione wireless riesce ad aggiornare in automatico il cellulare, semplicemente poggiandolo insieme alla scatola.

Il venditore quindi, dovrà solamente poggiare la confezione dell’iPhone sul tappetino. Da qui il dispositivo si accenderà in automatico, autorizzerà tutti gli aggiornamenti e si spegnerà, sempre in maniera autonoma, in pochissimi secondi e come se non fosse accaduto nulla.

Non sappiamo ancora quando questo nuovo dispositivo sarà reso ufficialmente disponibile, in quanto ancora in fase di implementazione. Tuttavia, alcuni pensano che il progetto giungerà al termine verso la fine di questo stesso anno.