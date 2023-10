Il concetto comune di mezzi di spostamento ovviamente porta subito a pensare ai classici mezzi a quattro o due ruote come scooter, bici e automobili, a quanto pare però, in un futuro forse non troppo lontano, potremo presto dover aggiornare questa concezione in favore di qualcosa di più ampio, ad esempio gli elicotteri monoposto in grado di volare in zone di volo non controllate.

Ebbene si avete capito bene, stiamo parlando più o meno di droni giganti, delle versioni a grandezza d’uomo in grado di trasportare una persona consentendogli di colare via in tutta sicurezza con decollo verticale.

Licenza ad un’azienda

Normalmente l’aeronautica italiana effettua dei controlli oltre determinate quote di altitudine che consentono ovviamente il monitoraggio degli spostamenti aerei per permettere a tutti di muoversi in sicurezza, ciò però non è effettuato a basse altitudini, ecco dunque perchè l’Agenzia italiana ha deciso di concedere la licenza ad un’azienda produttrice di veicoli assolutamente innovativi, che presto potrebbero rivoluzionare il nostro concetto di spostamento.

L’azienda in questione nasce in Svezia e si chiama Jetson AB, produce dei veicoli piazzabili esattamente a metà tra droni ed elicotteri ed proprio specializzata nella progettazione e nella produzione di eVTOL (velivoli elettrici a decollo verticale).

Il prototipo prodotto da questa azienda dal nome Jetson One si compone di quattro eliche posizionate agli estremi di una struttura centrale ovoidale inscrivibile all’interno di un quadrato, struttura molto comune ai droni, la differenza sostanziale è che quest’ultimo si pone come obbiettivo il trasporto di persone.

Ora che l’azienda ha avuto l’ok inizieranno i primi test che saranno condotti da remoto, una volta superati si passerà alle prove con pilota per poi procedere sempre più spediti.