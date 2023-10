I prezzi di MediaWorld sono letteralmente spezzati, in pochissimi giorni l’azienda è stata perfettamente in grado di mettere a disposizione una incredibile campagna promozionale con la quale riuscire a garantire all’utente finale l’accesso ad una serie di sconti ad hoc dal risparmio assicurato.

Il volantino rappresenta sin da subito il mezzo ideale per riuscire ad accedere ai prodotti più desiderati del momento, infatti oggi si possono acquistare anche gli smartphone di ultimissima generazione, senza variazioni o vincoli particolari, nemmeno nel caso in cui si decidesse di completare l’acquisto tramite il sito internet ufficiale di MediaWorld stessa.

Collegandovi al nostro canale Telegram ufficiale potrete avere i codici sconto Amazon ed anche le offerte speciali con i prezzi più bassi del momento.

MediaWorld, questi sono gli sconti attivi nel periodo

Nuovissimi sconti sono stati attivati da MediaWorld e sono pronti a far sognare tutti i consumatori che volevano risparmiare al massimo delle proprie possibilità, tra i modelli più in voga del periodo non possiamo che annoverare il bellissimo Samsung Galaxy Z Fold5, il foldable per eccellenza, il prodotto che tutti vorrebbero, e che oggi può essere acquistato a 1999 euro. Volendo restare tra i pieghevoli, ma risparmiando un pochino, l’occhio cade irrimediabilmente sul Galaxy Z Flip5, disponibile con un esborso finale pari a 1249 euro.

Gli smartphone classici sono al contrario rappresentati dal bellissimo Samsung Galaxy S23+, disponibile all’acquisto a 1099 euro, oppure anche Galaxy S23, che oggi può essere acquistato alla modica cifra di 549 euro. Tutti gli sconti elencati, e molto altro ancora, sono visibili direttamente qui.