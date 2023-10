Il trucco GRATIS con cui possono SPIARVI su Instagram

È chiaro che durante gli ultimi anni l’utilizzo dei social è sfuggito un po’ di mano a tutti, provocando anche danni talvolta irreversibili. Quando si parla di piattaforme molto importanti come ad esempio Facebook e soprattutto Instagram, tutto risalta in maniera ancor maggiore.

Negli ultimi tempi sono stati diversi gli aggiornamenti che hanno interessato il famoso social network dedicato inizialmente alle fotografie ma che oggi si dimostra poliedrico per vari aspetti. Oggi però si parla di un’altra situazione, ovvero quella che consente di vedere per quanto tempo è stato utilizzato Instagram in un determinato periodo. Rispetto a quanto si possa credere, bastano davvero pochi tocchi per capire quanto si è dipendenti dalla famosa applicazione di Meta.

Instagram: ecco in che modo potete vedere il tempo passato sull’app di recente

Il procedimento da attuare su Instagram è davvero molto semplice, siccome una volta aperta l’applicazione dovrete fare pochi passi. Inizialmente basterà premere sull’icona dell’account che è presente sul lato basso a destra. In seguito dovrete selezionare il menù sandwich caratterizzato dalle tre barre in orizzontale in alto a destra.

Aperto il menù, ci sarà la voce “Impostazioni e privacy“, che una volta aperta a sua volta mostrerà l’area che stavate cercando. Questa, che si chiama “Come usi Instagram” presenterà la voce “Tempo di utilizzo“. Proprio qui ci sarà la media giornaliera dell’utilizzo della celebre applicazione, con tutti i dettagli più importanti in merito agli orari. Troverete infatti il grafico preciso. Potrebbe essere questo il modo per stare attenti all’utilizzo smodato che si fa dei social.