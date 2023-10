In questa stagione autunnale arriveranno importanti novità commerciali che coinvolgono la piattaforma streaming Disney+. Proprio in queste settimane, il gruppo del colosso americano sta inviando a tutti i suoi utenti italiani alcune comunicazioni per informare delle nuove condizioni di abbonamento che saranno operative a partire dai mesi a venire.

Disney+, da novembre stop agli account condivisi

Disney+ guarda con molta attenzione alle novità del mercato streaming e si ispira ad una serie di novità già portate in auge da Netflix. Ad esempio, la piattaforma va ora a regolare la pratica degli condivisione degli account. Come già previsto dal team commerciale di Netflix, a breve anche su Disney+ non sarà più possibile condividere il proprio abbonamento con amici e parenti a costo zero. Gli utenti potrebbero pagare un extra per ogni persona collegata al proprio account.

Alcune importanti novità del provider partiranno già dal prossimo 1 novembre. Entro questa data infatti la piattaforma proporrà ai suoi clienti una rimodulazione degli attuali costi di listino.

Tutti gli abbonati che decidono di attivare il servizio potranno ora beneficiare di un triplice piano. In primis, la piattaforma prevede un pacchetto entry level al costo di 5,99 euro al mese con la caratteristica delle pubblicità ad intervallare i diversi contenuti. Disponibile poi un ulteriore ticket, quello standard, dal costo 8,99 euro al mese, con libero e piano accesso a tutti i titoli della piattaforma anche attraverso la tecnologia del Full HD. Infine, sarà disponibile un ticket premium con la tecnologia del 4K UHD ed un costo di 11,99 euro ogni trenta giorni.