Il produttore cinese Vivo continua a sfornare nuovi smartphone in madre patria. L’ultimo device appena sfornato è il nuovo Vivo Y78T, uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato e che può vantare alcune caratteristiche di rilievo, come una grande batteria da 6000 mah. Vediamo qui di seguito il resto delle specifiche.

Vivo annuncia ufficialmente in Cina il nuovo mid-range Vivo Y78T

Vivo Y78T è il nuovo smartphone medio di gamma presentato in queste ore dall’azienda per il mercato cinese. Come già detto in apertura, si tratta di un dispositivo piuttosto interessante e con alcune caratteristiche degne di nota. Tra queste, segnaliamo ad esempio la presenza di una grande batteria da 6000 mah. Quest’ultima è inoltre ricaricabile in modalità rapida grazie al supporto da 44W.

Dal punto di vista prestazionale, lo smartphone è alimentato dal soc Snapdragon 6 Gen 1 e a supporto sono presenti diversi tagli di memoria, con 8 o 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Sul fronte lo smartphone presenta un display dai bordi piatti con un foro centrale per la selfie camera. Il pannello è un IPS LCD con una diagonale da 6.64 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il comparto fotografico include poi due sensori fotografici posteriori da 50 e 2 MP e un sensore fotografico anteriore da 8 MP.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo medio di gamma Vivo Y78T sarà disponibile all’acquisto per il solo mercato cinese. Sarà disponibile in diverse colorazioni, tra cui Black, Blue e White ed avrà un prezzo al cambio di circa 190 euro.