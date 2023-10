Le indiscrezioni riguardanti la famiglia Xiaomi 14 si stanno moltiplicando nelle ultime ore. Il motivo è legato all’ormai imminente lancio che potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana.

Infatti, il produttore cinese ha iniziato a distribuire il materiale pubblicitario ai rivenditori e, grazie a questa mossa, possiamo scoprire nuovi dettagli sui due flagship. Dopo aver analizzato quale sarà il System-on-Chip che spingerà i device, ecco arrivare alcune conferme sui tagli di memoria e le colorazioni disponibili.

Stando alle nuove indiscrezioni condivise su Weibo, Xiaomi 14 sarà caratterizzato da tre varianti di memoria e quattro colorazioni. Nello specifico, gli utenti potranno scegliere per la configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, oppure 16/512 GB.

La serie Xiaomi 14 sta per arrivare sul mercato, scopriamo i tagli di memoria e le colorazioni con cui verrà lanciata la famiglia di device top di gamma

La versione più performante sarà caratterizzata da 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, in modo da garantire le massime prestazioni in ogni condizione di utilizzo. I colori disponibili al lancio, invece, saranno Nero, Bianco, Verde e Rosa.

Passando a Xiaomi 14 Pro, i tagli di memoria disponibili saranno 12/256 GB, 16/512 GB e 16 GB di RAM con 1 TB di memoria interna. Le colorazioni saranno solo tre: Nero, Bianco e Verde senza la versione rosa disponibile per la versione base.

Non è da escludere che, dopo la fase di lancio, Xiaomi possa presentare nuove versioni dei device con tagli di memoria differenti o colorazioni esclusive. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire la data di lancio ufficiale e avere la conferma di tutte le specifiche tecniche dei due flagship cinesi.