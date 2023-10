Per i clienti Iliad, Poste Mobile, Coopvoce e di altri gestori, è disponibile la promo di Very Mobile a 5,99€. In un così piccolo prezzo include 120 GB per navigare quanto vuoi con il 4G, chiamate illimitate e sms infiniti da inviare a chi vuoi in Italia. La rete di copertura è in questo caso la WindTre, il ché ti garantisce ottime performance e una connessione sempre stabile e veloce.