Uno degli operatori italiani più forti al momento è di certo la WindTre. Offre piani vantaggiosi, prezzi economici e servizi di alta qualità. Purtroppo però, come tanti altri del settore, presto le promozioni subiranno dei cambiamenti. Il gestore ha ufficialmente annunciato due rimodulazioni che comporteranno un aumento gravoso delle tariffe. La prima avverrà a dicembre, mentre la seconda a gennaio. Questa informazione è disponibile nella sezione WindTre Informa del sito ufficiale, dove si possono leggere tutti i dettagli.

Non tutti i clienti saranno coinvolti in entrambe le rimodulazioni, alcuni potrebbero non doverne subire affatto le conseguenze. L’operatore non ha specificato in maniera diretta i piani tariffari che subiranno l’aumento, ma potremo accedere ai dettagli grazie alla fattura di ottobre.

A quanto arriveranno gli aumenti WindTre

Desiderate sapere esattamente di quanto saranno gli aumenti che colpiranno la rete fissa WindTre? Purtroppo, molto più di quanto speriate. La prima rimodulazione, che entrerà sarà attivata il primo dicembre, è particolarmente onerosa. Ecco tutti i dettagli:

Dal 1° dicembre 2023 , il costo di determinate tariffe dei pacchetti rete fissa aumenterà di ben €5,99 al mese , non poco dunque.

, il costo di determinate tariffe dei pacchetti rete fissa aumenterà di ben , non poco dunque. Poi, il 1° gennaio 2024, il prezzo delle promozioni cambierà ufficialmente con €2 al mese in più.

Per il primo cambiamento, quello di dicembre, c’è una cosa importante da chiarire. Chi paga, attraverso la fattura, la quota per la rateizzazione del modem avrà uno sconto pari all’importo dell’aumento. Questo vuol dire che l’aumento di €5,99 al mese verrà attivato dalla fattura successiva dopo che le rate per il router saranno concluse.

La società ha giustificato tali azioni con l’andatura di mercato non positiva. In questo modo riusciranno ad offrire la stessa qualità dei servizi, quindi la rimodulazione doveva per forza di cose essere effettuata.

Come esercitare il diritto di recesso

In linea con la legge, se il cliente non accetta la modifica del contratto, ha pieno diritto di rescindere il contratto con WindTre. Può inoltre decidere di voler passare ad un altro operatore: in questo caso non ci saranno penali o costi aggiuntivi. La richiesta deve però essere effettuata entro fine dicembre. Per avviare la pratica devono essere effettuati una serie di passaggi importanti. Come prima cosa si dovrà inviare una comunicazione contenente la causale che spiega il motivo di recesso.