Motorola Edge 30 Neo, crollato il PREZZO, ora è quasi GRATIS

Motorola Edge 30 Neo è uno dei migliori medi di gamma degli ultimi anni, un prodotto che vuole catturare l’attenzione del consumatore interessato a non spendere cifre eccessive, ed allo stesso tempo è allettato da prestazioni superiori al normale.

Il prodotto viene caratterizzato dalla presenza di alcune delle migliori componenti in circolazione, come appunto il processore Qualcomm Snapdragon 695, una soluzione eccellente legata alla fascia media, ma anche un display da 6,28 pollici di diagonale con risoluzione FullHD+. Il tutto è affiancato da una doppia fotocamera di ottimo livello, con sensore principale da 64 megapixel ed un grandangolare, mentre anteriormente trova posto un sensore da 32 megapixel per i selfie.

Motorola Edge 30 Neo, il prezzo è folle

Lo smartphone viene commercializzato all’origine al prezzo di 429 euro, ma grazie all’ultima promozione di Amazon, l’utente finale lo può acquistare, premendo il box sottostante, con un valore di soli 237 euro, garantendosi così un risparmio più unico che raro.

Tra le altre specifiche tecniche di rilievo non possiamo che raccontarvi della presenza di una comoda batteria da 4020mAh, per una eccellente autonomia generale, passando per il suo essere Dual SIM, il venire commercializzato direttamente con sistema operativo Android 12, nonché comunque la connettività che di base parte del 5G, il che facilita la connessione alla rete di nuova generazione.

Il prodotto viene commercializzato alle classiche condizioni di vendita, tra cui troviamo il suo essere no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica.