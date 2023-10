Élite 7 è arrivata ufficialmente su Netflix: tutte le anticipazioni

Finalmente l’attesa è giunta alla fine per gli appassionati di Élite. La serie tv spagnola, presente su Netflix, ritorna con la settima stagione. La trama generale è incentrata sulle vite degli studenti di un liceo privato chiamato Las Encinas e frequentato dai figli delle famiglie più importanti e potenti di Madrid.

La serie è disponibile in tutti i paesi e anche questa stagione è composta da 8 episodi, ognuno dei quali dura 50 minuti. Questa particolare stagione darà importanza a un tema molto complicato: la salute mentale. Non è solo la trama ad avere una svolta, ma ci sono anche altre novità presenti. Netflix ha infatti dichiarato attraverso un post su X che l’ottava stagione sarà l’ultima.

Le informazioni che daremo di seguito contengono degli spoiler. Quindi, se non avete mai visto la serie e vorreste cominciare ora, è meglio che non andiate avanti.

Cosa rivedremo nella settima stagione su Netflix

Ritroveremo Omar, che nella scorsa stagione era assente. Ora frequenta l’università, ma non riesce ancora a liberarsi dall’agonia data dal senso di colpa causata dalla morte di Samuel e dalla sofferenza che ha vissuto durante tutto il periodo del liceo. Quando gli si presenta l’opportunità di partecipare ad uno stage, fa il suo ritorno a Las Encinas, il luogo dove tutto ebbe inizio. Omar non è però l’unico ad essere in forte difficoltà, anche altri studenti stanno combattendo le proprie battaglie, lottando contro le crisi esistenziali e depressioni profonde.

Nella settima stagione si avranno diversi personaggi nuovi, tra questi spicca il nome dell’attrice e cantante brasiliana Anitta, che interpreta un’insegnante di difesa, Jessica, che cerca di aiutare gli studenti aventi maggiori difficoltà.

Le scorse stagioni hanno riscontrato parecchio successo non solo nel pubblico degli adolescenti. I temi trattati, l’atmosfera alla Gossip Girl ma più sviluppata, hanno attirato molti spettatori portando recensioni parecchio positive. Proprio queste insieme, al numero di ascolti, hanno potuto far avanzare la trama e farci conoscere meglio la storia dei personaggi. Ci sono infatti serie Netflix che non hanno avuto lo stesso successo e che non abbiamo potuto vedersi sviluppare, oppure serie amate e apprezzate che però non hanno raggiunto i risultati prefissati. Guarderete allora la settima stagione?