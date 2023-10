Tra i servizi online più apprezzati dagli italiani vi è sicuramente PayPal. La piattaforma per i pagamenti in rete resta tra i principali metodi utilizzati dagli utenti della rete per effettuare acquisti sui principali marketplace. Grazie a PayPal, infatti, è possibile acquistare oggetti e servizi di ogni genere senza comunicare ogni volta i dati della propria carta di debito.

PayPal, il problema della sicurezza legato al phishing

Al netto dei benefici garantiti in termini di sicurezza da PayPal, anche per questa piattaforma è impossibile parlare di un rischio zero. Gli hacker della rete minacciano anche gli iscritti a questo portale di pagamento online, specie attraverso gli oramai famosi tentativi di phishing.

Anche gli utenti di PayPal, come i correntisti delle principali banche, ricevono attraverso mail e SMS, comunicazioni allettanti che preannunciano accrediti di alto valore sul conto online. Spinti e interessati dalla comunicazione, molti utenti decidono di cliccare su un link in allegato a questo genere di comunicazione.

Cliccando sui link di tali mail ed SMS, gli utenti si espongono ad un potenziale rischio. Essendo collegati, proprio attraverso il link, ad un portale fasullo la cui interfaccia grafica ricorda molto da vicino quella del sito ufficiale di PayPal, gli utenti spesso comunicano le loro credenziali d’accesso agli hacker per effettuare il login su questo sito fake.

I pericoli, in tal caso, sono molteplici. I malintenzionati, una volta ottenuto l’accesso alle credenziali, potrebbero creare profili fake online e rubare i dati personali dei singoli utenti, ma potrebbero anche mettere in pratica l’evenienza peggiore: il furto di ingenti somme di denaro dal proprio conto.