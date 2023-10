Ogni mese su Play Store, quindi per i device Android, sono disponibili gratuitamente, per un tempo limitato, app che solitamente a pagamento. Questo ottobre la scelta è vastissima e ogni giorno arrivano nuovi titoli parecchio interessanti. In particolare ti consigliamo di dare un’occhiata a quattro giochi. Il primo è Monster Hunter Now, un gioco il cui funzionamento è molto simile Pokémon GO, ma ovviamente ambientato nell’universo di Monster Hunter, in cui dovrai catturare mostri e allenarli per diventare sempre più forte.

Il secondo è Usagi Shima, un gioco molto “kawaii”, in cui avrai la possibilità di esplorare un’isola i cui abitanti sono dei dolcissimi coniglietti. C’è poi Final Fantasy 7 Ever Crisis, un RPG che ti permetterà di immergerti nel fantastico mondo di Final Fantasy. Da non perdere è anche Pirate’s Boom Boom, uno sparatutto dallo stile noir in cui dovrai affrontare avversari sempre più difficili per conquistare il titolo di re dei pirati.