Gli utenti che vogliono attivare una promozione di casa TIM lo devono assolutamente fare il prima possibile, poiché solamente in questi giorni risulta essere disponibile una delle migliori in circolazione, stiamo parlando della TIM Power Supreme Easy.

Soluzione recentemente messa a disposizione da parte dell’operatore telefonico nazionale, ha un costo fisso di 7,99 euro al mese ma è caratterizzata da due aspetti importanti: in primis può essere richiesta solo con portabilità proveniente da Iliad o MVNO, ed allo stesso tempo coloro che la richiederanno tramite il sito ufficiale avranno diritto a ricevere il primo mese gratis (ovvero si paga dal secondo rinnovo).

TIM fuori di testa con le nuove offerte assurde

L’occasione per risparmiare con TIM è davvero ghiottissima, gli utenti si ritrovano a poter pagare un prezzo fisso mensile davvero ridotto, ed avere ugualmente la possibilità di accedere a tantissimi contenuti, rappresentati per l’appunto da 150 giga di traffico dati al mese, con a fianco anche minuti e SMS completamente illimitati, che possono essere utilizzati per contattare un qualsiasi numero di telefono sul territorio nazionale.

Gli utenti che invece fossero in possesso di un abbonamento attivo TIM Unica Power, avranno inoltre diritto a ricevere giga illimitati alla massima velocità, che in questo caso corrisponde al 5G, contro il massimo 4G+ previsto direttamente dalla promozione stessa (per la quale i costi iniziali sono di 25 euro, di cui 20 euro di traffico da utilizzare per i successivi rinnovi).