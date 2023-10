Apple sta sviluppando la nuova generazione di HomePod con display

Apple starebbe sviluppando una nuova generazione di HomePod caratterizzata dalla presenza di un display. A lanciare l’indiscrezione ci hanno pensato i ragazzi di 9to5Mac sulla base delle immagini condivise da Kosutami.

Stando a quanto è possibile vedere, le foto ritraggono un prototipo di HomePod con una grande area ricoperta da vetro nella parte superiore. Il design è ispirato agli HomePod di seconda generazione, ma con una copertura trasparente mai vista prima.

Il motivo di questa scelta potrebbe essere legato alla volontà da parte di Apple di inserire un display nella parte superiore. Il vetro potrebbe avere anche funzionalità da touchscreen per consentire agli utenti di comandare lo smart speaker in maniera più rapida.

Apple potrebbe rivoluzionare la famiglia HomePod presentando presto un nuovo smart speaker caratterizzato da un ampio display circolare

Stando alle ulteriori informazioni emerse, la nuova generazione di HomePod sarà caratterizzata dal nome in codice B720. I test sono attualmente in corso e possiamo provare ad immaginare alcune delle funzionalità che verranno integrate.

Infatti, Apple potrebbe decidere di riscrivere alcune delle app presenti su tvOS per rendere compatibili con lo schermo del HomePod. Questo significa che app come Apple Music e Apple Podcasts arriveranno sullo smart speaker e potranno mostrare la copertina dell’albun in riproduzione o immagini diverse associate alla musica.

Le voci su un HomePod dotato di schermo si susseguono ormai da tempo. Un primo accenno a questo device è stato fatto da Mark Gurman, analista di Bloomberg, nel 2021. In seguito, anche il noto esperto Ming-Chi Kuo ha ribadito che nel 2024 si potrà assistere al debutto di questa tipologia di device.

Al momento non è chiaro se e quando questo dispositivo verrà mai lanciato. Tuttavia, possiamo confidare che, se le informazioni trapelate dovessero essere vere, il 2024 sarà un anno molto interessante per Apple e i suoi utenti.