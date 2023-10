TIM ha recentemente inviato delle notifiche ai propri clienti, sia quelli per gli utenti che per coloro che usano la rete fissa sia quella mobile, che sono abbonati al sevizio streaming TIMVISION. In queste ha specificato che ci saranno presto delle modifiche ai costi tariffari e non in positivo. Alcuni pacchetti registreranno, infatti, un aumento sostanziale del costo mensile che arriverà fino a ben a 4,99 euro. L’operatore ha inviato gli avvisi di tali cambiamenti sia tramite una campagna SMS che attraverso un messaggio inserito nella fattura mensile.

Il messaggio specifica che l’aumento di prezzo è stato necessario. La causa è legata alle esigenze economiche derivanti dal cambiamento dell’andamento del mercato. La rimodulazione effettiva sarà prima di 0,99 euro mensili e verrà applicata già all’addebito successivo al 26 novembre. Per i clienti della rete fissa, l’aumento si verificherà invece il 1° dicembre 2023. Perché la TIM ha cambiato gli abbonamenti TIMVISION?

TIMVISION offre una vasta gamma di contenuti tra cui scegliere, tra cui film, serie TV, documentari e programmi per bambini. La piattaforma è disponibile su diversi dispositivi, come Smart TV, smartphone, tablet e computer portatili, in modo da poter accedere ai propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi. Il servizio è dunque incredibile, ma la rimodulazione potrebbe far storcere il naso a tantissimi utenti. L’aumento non sarà appunto di soli 0,99 centesimi, ma potrebbe arrivare anche a 4,99 euro. La modifica del contratto riguarderà diversi piani, come ad esempio TIMVISION Gold, Calcio e Sport, Calcio e Sport con compreso Disney+ (o con Netflix) ed altri abbonamenti. Insomma, quasi tutti i pacchetti subiranno una variazione.