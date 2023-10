Con ho.Mobile gli utenti possono essere certi di riuscire a risparmiare ingenti quantitativi di denaro rispetto al valore originario di listino, o comunque in confronto a quanto le altre realtà sono in grado di offrire, la nuova campagna promozionale incanta sin da subito con un risparmio più unico che raro.

Le offerte disponibili sul sito ufficiale dell’operatore virtuale presentano però delle limitazioni, infatti le più interessanti possono essere attivate solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso di determinati requisiti, come la provenienza diretta da Iliad o da un MVNO, anche nel caso dell’offerta da 5 euro di cui vi parliamo nell’articolo (ricordiamo, inoltre, che la portabilità è sempre obbligatoria).

ho.Mobile, quanti sconti sono attivi oggi

Chiarite le limitazioni nell’accesso alla promozione, i costi iniziali sono completamente azzerati, all’utente finale viene richiesto solamente il pagamento di 5,99 euro, che sono il minimo necessario per coprire la prima mensilità, lo stesso quantitativo che verrà decurtato di volta in volta dal credito residuo (senza vincoli di durata).

Il bundle è comunque di primissimo ordine, se oggi pensate appunto che sono presenti minuti e SMS illimitati, da utilizzare verso ogni numero di telefono, e dalla possibilità di godere di 100 giga di traffico dati al mese, ma con un vincolo importante nella velocità di navigazione: non potrà superare i 30 Mbps in download, a prescindere dallo smartphone di cui si è in possesso o dalle condizioni di connessione.