WindTre non lascia campo libero ad Iliad e agli altri provider low cost nell’ambito della telefonia mobile in Italia. Il provider arancione vuole essere sempre al passo con il mercato e, per attirare a sé sempre più abbonati, mette in campo una serie di ricaricabili low cost molto vantaggiose per costi e soglie di consumo.

WindTre, la proposta da non perdere in autunno con 70 Giga

Tra le grandi promozioni presenti a listino in casa WindTre, in questo mese di ottobre spicca certamente la WindTre Star+. Questa ricaricabile è una soluzione da valutare per tutti gli abbonati che desiderano una soluzione a costi inferiore di 10 euro.

La WindTre Star+ assicura a tutti gli abbonati chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed un ticket con 70 Giga per la connessione di rete, da utilizzare anche attraverso la la tecnologia del 5G.

Il costo di quest’iniziativa su base mensile sarà di soli 9,99 euro. Gli utenti che scelgono questa proposta di WindTre dovranno aggiungere, in sede di attivazione, solo una quota una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM.

Fondamentale ai fini dell’attivazione della WindTre Star+ sarà però la richiesta di portabilità della rete da TIM, Vodafone o Iliad. Per questa richiesta saranno necessari sino a tre giorni lavorativi. Tutti i nuovi abbonati del gestore avranno infine una garanzia non da poco con un prezzo bloccato della ricaricabile e delle soglie di consumo nei primi sei mesi, senza alcun genere di rimodulazione.