Whatsapp, presto arriveranno anche i vocali riproducibili una volta sola

WhatsApp è in continua evoluzione, con il suo team di sviluppo che lavora incessantemente per introdurre nuove funzionalità e ottimizzare quelle esistenti. La versione beta dell’applicazione è spesso il banco di prova per queste innovazioni, e l’ultima release non fa eccezione. Tre nuove funzionalità sono state introdotte nella versione 2.23.22.4 per Android, ognuna delle quali potrebbe avere un impatto significativo sull’esperienza utente.

Whatsapp: tutte le novità in arrivo

La prima funzionalità, e forse la più intrigante, riguarda l’invio di messaggi vocali che possono essere ascoltati una sola volta dall’utente destinatario. Questa opzione di “visualizzazione singola” è attivabile attraverso un pulsante che appare durante la registrazione di una nota vocale. Una volta inviato il messaggio con questa impostazione, il destinatario potrà ascoltarlo una sola volta, dopodiché il messaggio verrà contrassegnato come “aperto” e non sarà più riproducibile. Questa funzionalità segue la logica già esistente per l’invio di foto e video che possono essere visualizzati una sola volta.

La seconda funzionalità introduce una nuova scorciatoia per attivare il “lucchetto chat”, che consente di proteggere una o più conversazioni con l’impronta digitale. Questa opzione è accessibile direttamente dalla cronologia delle chat, rendendo più rapido e intuitivo il processo di protezione delle conversazioni sensibili.

La terza funzionalità è più visuale e riguarda la possibilità di rispondere a uno stato utilizzando il proprio Avatar sotto forma di sticker, invece delle classiche emoji. Questa opzione è attualmente disponibile solo per un numero limitato di beta tester, ma è prevista una distribuzione più ampia in futuro. Gli sticker dell’Avatar potrebbero anche essere animati, aggiungendo un ulteriore livello di espressività alle risposte.

Per accedere a queste nuove funzionalità, gli utenti possono aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile sul Google Play Store. In alternativa, per chi desidera provare in anteprima le future innovazioni, è possibile aderire al Programma Beta di WhatsApp. Se questo è al completo, l’installazione manuale dei file APK è un’opzione valida, con i file disponibili su portali come APK Mirror.