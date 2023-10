Durante l’ultima edizione di Connect di Meta, la conferenza annuale tenutasi lo scorso 27 settembre, WhatsApp ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento che porterà all’introduzione di nuove funzionalità e strumenti alimentati dall’intelligenza artificiale. WhatsApp sarà l’apri fila, ma presto gli aggiornamenti arriveranno anche su Instagram e Facebook.

Secondo quanto riportato presto nelle chat della popolare app di messaggistica istantanea arriveranno alcune interessanti funzioni attraverso l’uso di un chatbot realizzato da Meta stessa. Sticker generati con AI, immagini fotorealistiche create con AI sono solo l’inizio. Si sta definendo il percorso graduale che porterà alla diffusione dell’AI all’interno di tutta l’azienda.

Collaborazione in arrivo tra WhatsApp e l’intelligenza artificiale

Tra le novità in arrivo, oltre quelle già citate, è prevista l’introduzione di una Chat IA, ovvero un chatbot all’interno dell’app che con la sua apposita chat permetterà agli utenti di fare domande ed ottenere risposte e approfondimenti su argomenti di interesse. Le chat con l’AI saranno diverse dalle altre così da renderle riconoscibili rispetto a quelle in cui gli utenti conversano con amici e parenti.

Un altro interessante strumento è quello che permetterà agli utenti di generare delle immagini fotorealistiche. Riuscire a farlo è molto semplice: è necessario digitare la propria idea, fornire alcuni dettagli utili e l’intelligenza artificiale provvederà a generare un’immagine che rispetti quanto richiesto.

Sul blog ufficiale di WhatsApp l’azienda esprime le motivazioni che l’hanno condotta a questa scelta. Secondo Meta, infatti, l’AI è il futuro della tecnologia e potrebbe essere interessante sfruttare le possibilità offerte da questa tecnologia anche nel settore della messaggistica. Ed è per questo che WhatsApp ha intenzione di rendere l’intelligenza artificiale accessibile agli utenti di tutto il mondo.

Le modifiche in arrivo

WhatsApp sta iniziando ad adattare le proprie API così da dare la possibilità ai vari sviluppatori e alle diverse aziende di utilizzarle al fine di creare nuove esperienze di chat che si basino sull’intelligenza artificiale creata appositamente da Meta per tutti i loro utenti.

Nelle FAQ ufficiali di WhatsApp, Meta spiega che non ci sono pericoli per la privacy. Anche con l’introduzione dell’intelligenza artificiale i messaggi inviati nelle proprie chat personali non verranno toccate in alcun modo e resteranno sicure, come lo sono sempre state, grazie alla crittografia end-to-end. Inoltre, Meta ribadisce che le informazioni dei singoli account WhatsApp (così come quelli di Facebook ed Instagram quando la tecnologia verrà introdotta) non verranno collegate durante le “conversazioni” con l’AI di Meta.

Alcuni utenti hanno già avuto la possibilità di accedere ad alcune di queste funzioni. Sarà però necessario ancora un altro po’ di tempo prima che l’aggiornamento sia completo e disponibile per tutti gli utenti a livello mondiale. Mentre si attendono questi cambiamenti, Meta fa già sapere che sono in arrivo i primi mutamenti anche per Instagram. Infatti, si potrà modificare le proprie foto direttamente sull’app di fotografia non appena verrà aggiunta l’AI al sistema. Cono previste due funzioni in arrivo su Instagram, la prima si chiamerà “Restyle”. Con questo strumento descrivendo lo stile che si vuole ottenere è possibile aggiungere dei filtri alle nostre foto. Ad esempio, se si vuole ottenere uno stile “acquerello” basterà digitare questa parole e l’AI aggiungerà il filtro. Inoltre, lo strumento “Backdrop” permetterà di cambiare addirittura lo sfondo dalle nostre immagini. Per esempio, se abbiamo una foto con una persona sdraiata su un tappeto d’erba sarà possibile modificare lo sfondo riferendo al sistema i dettagli del nuovo sfondo.

Ovviamente Meta ci tiene a ribadire che il sistema è ancora in fase di sperimentazione. Dunque, almeno per i primi tempi, alcune funzioni potranno essere ancora imprecise. Per questo motivo invita i suoi utenti a fornire dei feedback sulla propria esperienza così da aiutare Meta a migliorare i propri servizi.