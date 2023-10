CoopVoce, EVO 200 a 7,90 € al mese contro Vodafone e Iliad

In quest’ultimo periodo qualcuno credeva che non sarebbe arrivato nulla di congeniale alle proprie esigenze, ma non è stato così. CoopVoce ha dimostrato di sapere bene cosa fare, soprattutto dal punto di vista organizzativo. Fino al prossimo mese di novembre, prima settimana, ci sarà l’opportunità di sottoscrivere quella che al momento è probabilmente l’offerta migliore in circolazione. Stiamo parlando della EVO 200 che con tutti i suoi contenuti è pronta a mettere a ferro e fuoco la concorrenza.

Ricordiamo che il prezzo di vendita, una volta sottoscritto, non cambierà mai nel tempo. Questi gestori non sono infatti soggetti ad alcuna rimodulazione. Volete risparmiare ed avere tutto, è questo il momento buono di sottoscrivere una delle soluzioni mobili del gestore CoopVoce.

CoopVoce ha la promo che serve per battere tutti, è la nuova EVO 200 con tutto a 7,90 €

Il famoso gestore virtuale riesce ad oggi ad essere uno dei migliori grazie alle sue offerte che costano poco ma offrono tanto, come dimostra infatti l’ultima EVO 200. La promo ha davvero tutto quello che il pubblico desidera.

Cominciando dall’inizio, non si può non parlare della possibilità di telefonare chiunque si desideri. CoopVoce garantisce con la sua EVO 200 minuti senza limiti per le telefonate verso ogni gestore che esiste in Italia e in Europa. Inoltre non c’è bisogno di rimpiangere i messaggi, visto che ci sono 1000 SMS a disposizione. Oltre a questi, ci sono anche 200 giga per navigare in 4G ogni mese. Il prezzo mensile di 7,90 €, resterà sempre lo stesso a vita, ovviamente dopo aver sottoscritto l’offerta nel suo periodo promozionale.