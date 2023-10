Dopo la pausa per le nazionali, ritornano i grandi appuntamenti con il calcio in casa Sky. Questa stagione autunnale garantirà a tutti gli abbonati della pay tv non solo l’accesso alle esclusive calcistiche tra Serie A e Champions League, ma anche la possibilità di non perdere gli ultimi eventi per le stagioni di Formula 1, Motomondiale e tennis.

Sky, le offerte low cost per il mese di ottobre

In questo mese di ottobre, tutti coloro che desiderano attivare un abbonamento con Sky lo potranno fare a costi ridotti attraverso la garanzia dei listini smart. Per sottoscrivere una promozione low cost con Sky, gli utenti potranno rivolgersi direttamente al sito ufficiale della pay tv. Per tutti vi è la possibilità di attivare una promozione con un costo bloccato per ben 18 mesi, con la possibilità di un rinnovo sempre allo stesso prezzo per ulteriori 18 mesi.

Una grande proposta, in tal senso, per il pubblico è quella che prevede il doppio ticket Sky TV + Calcio. Per questi pacchetti la pay tv satellitare prevede un costo pari a soli 14,90 euro ogni mese. Altrettanto vantaggiosa è poi la proposta con Sky TV + Sport. Per accedere a tutti i principali appuntamenti sportivi, gli abbonati si troveranno a pagare una quota mensile pari a 30,90 euro.

Tutte le promozioni della piattaforma satellitare prevedono incluso nel prezzo anche la grande tecnologia, con la dotazione del decoder di ultima generazione, Sky Q. Ricordiamo che la validità di queste iniziative è legata alla loro disponibilità attraverso il sito ufficiale o attraverso il call center.