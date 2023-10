Nuova truffa IT-Alert sull'eruzione dei Campi Flegrei in Campania

Tutti hanno notato durante le settimane scorse come funziona il sistema di allarme nazionale definito IT-Alert. È stato infatti pensato un sistema automatico centralizzato che in base alla regione consente di far scattare l’allerta su tutti gli smartphone dei cittadini, con un allarme sia testuale che sonoro allo stesso tempo.

Purtroppo però anche in questo caso si è insinuata una nuova truffa, come riportano alcune fonti molto autorevoli. Da diversi giorni infatti qualcuno avrebbe deciso di approfittare della paura di tutti gli abitanti della zona di Napoli a causa dello sciame sismico che sta riguardando la zona dei Campi Flegrei.

Tutti i comuni presenti in quella fetta di territorio starebbero infatti attraversando un periodo costellato da scosse di terremoto di lieve entità, quasi come a dare un preavviso di una catastrofe annunciata. Al momento la situazione sembra tranquilla, ma qualcuno avrebbe deciso di approfittarne.

Nuova truffa in atto, si sfrutta il sistema IT-Alert e la paura dei cittadini

Una nuova campagna collegata ad un sito web che presenta una grafica praticamente analoga a quella di IT-Alert, avrebbe fatto scattare l’allarme truffa. Gli utenti vengono praticamente reindirizzati ad un sito web del genere dove c’è un finto messaggio di allarme. Il testo reciterebbe quanto segue:

“L’eventuale eruzione di un vulcano potrebbe generare un terremoto su scala nazionale. Ti invitiamo a scaricare l’applicazione per monitorare la situazione nella tua regione e verificare se esiste il rischio di un evento sismico.”

Questo problema riguarderebbe però solo gli smartphone Android. Con alcune prove infatti è stato ravvisato che mediante iOS e tramite il browser Safari, si viene ricondotti alla pagina legittima.

State quindi molto attenti: quel messaggio almeno per il momento non vuol dire praticamente nulla. Si tratta solo di un invito a scaricare un software dannoso per il vostro smartphone.