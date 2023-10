CoopVoce supera la concorrenza con 200 GIGA al mese

Chiunque non avesse mai avuto a che fare con un gestore virtuale, questa volta potrebbe sfruttare l’occasione per scegliere CoopVoce. Il famoso provider che da diverso tempo sta riuscendo a mettere in netta difficoltà le altre aziende, mostra questa volta un’offerta incredibile, la quale in realtà è già disponibile da qualche settimana.

In realtà gli utenti che non erano riusciti a sottoscrivere la promo da 180 giga al mese erano rimasti in pensiero; qualcuno credeva che non ci sarebbe stata un’altra occasione del genere ed invece ne è arrivata una ancora migliore. CoopVoce consentirà fino agli inizi di novembre di sottoscrivere la sua miglior promo, quella che include tutto al suo interno per pochi euro mensili.

CoopVoce, le offerte migliori della concorrenza possono poco contro la EVO 200

La linea EVO si fortifica ulteriormente con l’arrivo di questa 200, che peraltro mostra tanti servizi gratuiti al suo interno. Gli utenti che sceglieranno oggi CoopVoce potranno avere a che fare con una promo super sotto ogni punto di vista.

La EVO 200 vanta al suo interno minuti, SMS e giga, con un prezzo mensile che è di soli 7,90 € ogni 30 giorni.

Partendo dall’inizio, avrete la possibilità di telefonare chiunque ogni giorno senza problemi, siccome ci sono minuti senza limiti verso tutti. Segue anche la possibilità di inviare messaggi a chiunque con ben 1000 SMS disponibili. Il vero punto di forza però sta nella connessione ad Internet che è disponibile con 200 giga ogni mese. Gli utenti che sottoscrivono l’offerta potranno navigare utilizzando la velocità del 4G. Non vi resta che scegliere.