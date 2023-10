Il Wifi rappresenta la scelta più diffusa per la connessione dei dispositivi in una casa, soprattutto grazie alla maggiore flessibilità e alla grande comodità che offre. Tuttavia, spesso il segnale non riesce a coprire tutti gli ambienti dell’abitazione, soprattutto se questa è grande o disposta su più piani. Se si è clienti Iliad, si utilizza il modem “Iliadbox” e si riscontra questo problema, ora è possibile utilizzare un extender per migliorare la copertura del segnale.

La società ha infatti deciso di sostituire il precedente dispositivo con uno più avanzato, che include addirittura un supporto Wi-Fi 6. Iliad si dimostra così essere ancora una volta attenta ad ogni piccola esigenza dei propri clienti, sia che abbiano rete fissa sia che abbiano attivo un servizio mobile.

Quali sono i vantaggi dell’Iliad Extender?