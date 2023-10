Gli aggiornamenti che hanno coinvolto WhatsApp hanno attirato le attenzioni del pubblico e degli addetti ai lavori in queste ultime settimane. La piattaforma di messaggistica istantanea ha accolto molte richieste degli utenti, con upgrade che hanno migliorato il servizio sia su Android che su iPhone.

WhatsApp, la novità degli account su più dispositivi

Tra i diversi upgrade, ve n’è uno particolare interessante per il pubblico. Dopo un’attesa durata anni da parte degli utenti, sarà ora possibile utilizzare uno stesso profilo di WhatsApp per comunicare su più dispositivi. Andando oltre il limite di un solo smartphone per un solo profilo, la chat vuole essere sempre più accessibile per il pubblico.

Su tutte le recenti versioni di WhatsApp su iOS e su Android gli utenti hanno ora la possibilità di registrare uno smartphone principale così come anche due smartphone secondari per un medesimo profilo.

Per migrare le conversazioni da uno smartphone principale ad uno secondario sarà semplicemente necessario effettuare un’operazione di sincronizzazione. Il meccanismo di sincronizzazione previsto per i diversi smartphone è simile a quello che gli utenti effettuano già per spostare le proprie conversazioni sul servizio desktop WhatsApp Web. La sincronizzazione può essere effettuata sempre attraverso il menù Impostazioni.

Per effettuare una sincronizzazione sarà necessario attendere qualche secondo. Una volta completato tale passaggio, gli utenti avranno modo di ricevere ed inviare messaggi non solo su uno smartphone primario ma anche sui dispositivi secondari. Il processo di roll out di tale upgrade di WhatsApp si completerà su Android e iPhone nelle prossime settimane.