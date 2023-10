WhatsApp privilegia ancora una volta gli aggiornamenti relativi alla sicurezza. Nel corso di queste settimane la piattaforma di messaggistica istantanea ha rilasciato per i suoi utenti una serie di upgrade significativi, tra i quali il tool per la condivisione delle foto in alta definizione e la possibilità di modificare messaggi già inviati. Mancava però all’appello una novità volta a garantire più protezione alle chat degli utenti.

WhatsApp, la password arriva anche sulla versione desktop

Stando a quanto riporta il portale WABetaInfo gli sviluppatori sono a lavoro per assicurare agli utenti una novità utile a proteggere le conversazioni da eventuali occhi indiscreti. In particolare questa novità dovrebbe riguardare il portale WhatsApp Web.

Come già possibile per la versione mobile, gli utenti anche sull’estensione desktop della chat dovrebbero essere in grado di inserire una password aggiuntiva per il pieno accesso alle conversazioni.

Il prossimo upgrade per WhatsApp Web dovrebbe in primis introdurre una funzione di blocco schermo, che andrebbe ad attivarsi ogni qualvolta il device si troverebbe in modalità di risparmio energetico o di standby. Successivamente, su base facoltativa, agli utenti sarà garantita la possibilità di inserire una password per l’accesso diretto alle conversazioni. La password serve proprio a proteggere ulteriormente le chat da eventuali sconosciuti in possesso del device.

Le anticipazioni di WABetaInfo non hanno evidenziato dettagli per i tempi di questo aggiornamento. L’attesa ad ogni modo non dovrebbe essere lunga. Ovviamente, attraverso tale aggiornamento l’obiettivo primario da parte degli sviluppatori è quello di garantire al pubblico sempre più protezione e riservatezza.