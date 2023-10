Il WiFi, o la connessione internet generale, è praticamente essenziale nel 2023, a tutti gli effetti sono talmente tanti i servizi di streaming, che al giorno d’oggi è impensabile credere che si possa vivere, restando ovviamente al passo con i tempi, senza. Per svariati motivi potreste avere una connessione WiFi di casa ad una velocità minore del vostro vicino, e vi potrebbe venire la malsana idea di rubarne la password per utilizzarla a vostra volta.

Un qualcosa di illegale e punibile per norma di legge, per questo motivo non va assolutamente fatto, anche se il suddetto vicino avesse la fibra a 1Gbps e voi una ADSL da 20 mega. Nel caso in cui, al contrario, vi foste dimenticati la password del router di casa, e per qualsiasi motivo non fosse più presente sullo stesso, esiste un modo per recuperarla.

WiFi, la password è sbloccata in questo modo

Per raggiungere il vostro scopo vi basterà premere con il tasto destro sul simbolo del WiFi nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della schermata, e selezionare la voce Impostazioni rete e Internet. A questo punto dovrete cliccare sul nome della rete internet di cui volete la chiave di sicurezza, scegliendo poi la voce Proprietà, nella cui schermata (si trova in fondo) troverete infine “Visualizza chiave di sicurezza WiFi”.

Nel caso in cui abbiate in casa dispositivi Apple, siano essi iPhone, iPad o anche un iMac, dovrete accedere direttamente al Portachiavi, dove troverete il nome della rete ed il pulsante Mostra Password (visibile dopo la digitazione della password dell’account Apple). Se invece la procedura la volete completare tramite Android, avrete bisogno di app di terze parti gratuite, come ad esempio WiFi Password.