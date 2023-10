Volete acquistare uno smartphone Android e non volete investire cifre troppo elevate? potete affidarvi ad Amazon e mettere così le mani sul Doogee X98, un dispositivo mobile veramente economico, se pensate che oggi costa solamente 64 euro, con il quale sarà davvero facilissimo raggiungere prestazioni più che adeguate.

Il prodotto è attualmente in promozione per un periodo temporalmente limitato, è dotato di un ampio display HD da 6,52 pollici di diagonale, ha sistema operativo android 12, una batteria da 4200mAh, che garantisce una più che discreta autonomia, una configurazione di base che prevede 8GB di RAM e 16GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), il supporto allo sblocco con il riconoscimento del viso, ed il processore Mediatek Helio A22.

Smartphone Android su Amazon, ecco quanto costa

Il modello è il Doogee X98, smartphone caratterizzato da un comparto fotografico con una doppia fotocamera, entrambi sensori da 13 megapixel, una cover posteriore in plastica con un motivo in rilievo a righe verticali, e tre differenti colorazioni. Ciò che lo rende così speciale è chiaramente il suo prezzo di vendita, infatti gli utenti lo possono avere oggi a soli 64,99 euro, rispetto ai 99 euro previsti di listino, approfittando così di una riduzione del 35% (per acquistarlo premete qui sotto).

Tutti coloro che lo acquisteranno avranno modo di godere della più classica garanzia legale della durata di 2 anni dalla data d’acquisto, la quale permetterà così di avere tutte le riparazioni per difetti di fabbrica completamente gratuite.