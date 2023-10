Ora è chiaro il motivo per cui NETFLIX aumenterà i prezzi

Dopo aver visto gli ultimi mesi alla grande di Netflix, gli utenti sono stati contenti di aver sottoscritto un qualsiasi piano di abbonamento. Negli anni però il servizio è stato sottoposto ad alcuni cambiamenti importanti proprio dal punto di vista del prezzo e questa cosa non è andata giù a diverse persone.

Ovviamente non c’è altro modo: se non hai Netflix, ti perdi la maggior parte delle serie TV e dei film di gran livello. Proprio per questo alla fine ha sempre vinto la celebre piattaforma colorata di rosso e di nero, che oggi sta riscrivendo la storia con nuovi record legati alle visualizzazioni delle sue produzioni.

Adesso però qualcosa si starebbe muovendo ancora nel solito senso, con un nuovo possibile aumento dei prezzi che potrebbe impattare su Netflix.

Netflix vorrebbe aumentare i prezzi secondo le indiscrezioni, ecco i dettagli

Da diversi giorni si sta continuando a parlare della volontà di Netflix di aumentare ancora i prezzi. Secondo quanto riportato da alcune fonti molto attendibili, la piattaforma sarebbe stata spinta ad incrementare i costi per provare una nuova strategia.

Prima di parlarne bisogna però discutere anche del successo ottenuto dopo il blocco della condivisione delle password. Gli utenti credevano che in questo modo Netflix avrebbe perso terreno ma in realtà è stato il contrario. Gli abbonamenti, secondo l’agenzia di stampa internazionale, sarebbero cresciuti di circa 6 milioni durante il terzo trimestre. Proprio per questo motivo adesso Netflix sarebbe pensando ad un nuovo aumento dei prezzi che potrebbe essere annunciato proprio in questi giorni.

Ora una nuova strada potrebbe essere percorsa dall’azienda per ottenerne dei benefici. Stando alle ultime notizie, la volontà di Netflix di aumentare i prezzi sarebbe indirizzata a portare gli utenti verso i piani con gli annunci pubblicitari. Questi ultimi sarebbero infatti molto più redditizi per la celebre azienda. Scopriremo durante i prossimi giorni quali saranno i risvolti.