Il 2023 è stato un anno contraddistinto da grandi cambiamenti per il mercato dello streaming online. Due sono le principali piattaforme che detengono il controllo, ma le altre di certo non stanno a guardare. Oltre a Netflix e Disney+, anche Amazon, Infinity e Paramount Plus continuano la loro scalata.

In particolare, è Netflix a mantenere il suo primato. Nonostante il colosso dello streaming abbia portato a termine il suo progetto di interrompere la condivisione delle password, e abbia deciso di rimuovere il piano Base per spingere tutti verso l’HD, i dati confermano una continua crescita per gli utenti Netflix.

La continua crescita di Netflix

Nonostante le decisioni, parecchio contrastanti, i numeri dimostrano che l’azienda ha comunque fatto la scelta giusta e resta l’app più popolare tra gli utenti. Netflix è ancora il leader nel marcato italiano con una quota del 30%. Gli altri sistemi di streaming seguono al 27% Amazon Prime Video, al 20% Disney+. Per gli altri sistemi di streaming invece ci sono percentuali molto basse: 8% per Sky Go e Now TV, 4% per Infinity (che cresce rispetto all’anno scorso mostrando di saper gestire il suo essere gratuita e a pagamento insieme) ed in ultimo troviamo Tim Vision con il 2%.

Tra queste però si distingue Paramount Plus che, in poco tempo, arriva al 5% nel mercato italiano, grazie ad una serie di politiche di mercato particolarmente intelligenti in partnership con i propri rivali. Sorprendentemente, la piattaforma si sta costruendo un suo seguito abbastanza solido. Ma c’è un dettaglio rilevante nei dati emersi dal resoconto annuale. Infatti, mentre le altre piattaforme sono rimaste più o meno stabili, Netflix e Disney+ sono invece cresciute di due punti percentuali ciascuna. Questo prova che le strategie messe in atto dalle due aziende funzionano e che non hanno spaventato gli utenti.

Per il momento i dati sono ancora in mutamento e dobbiamo aspettare la fine dell’anno per capire come si concluderà il 2023 per le piattaforme di streaming. C’è solo un’informazione che possiamo definire “sicura” che può farci intuire quale sarà l’andamento anche per l’inizio del 2024: Netflix continua la sua scalata. Con l’introduzione di nuovi servizi, videogiochi e politiche di diversificazione Netflix si conferma colosso dello streaming.