Amazon Prime Air si espande in Italia e nel Regno Unito per le consegne con i droni

Finora limitato principalmente in California e Texas. Il servizio di consegna altamente tecnologico ha attirato dal suo lancio molto interesse e trepidazione.

Secondo TechCrunch, e About Amazon, il programma si estenderà quindi molto presto in UK, in alcune zone degli Stati Uniti e anche in Italia. Secondo i progetti condivi, entro la fine del 2024, gli utenti situati nei Paesi indicati potranno ricevere i loro pacchi attraverso questo nuovo ed entusiasmante metodo di consegna. Amazon Prime Air

La società sta provando quindi ad espandere il proprio servizio a livello globale. Per nostra fortuna, dunque, l’Italia è stata selezionata come una delle prime nazioni che parteciperà al programma in Europa. Nel corso del 2024, i droni Amazon saranno integrati in alcuni centri logistici del nostro Paese. Il programma inizierà con un solo sito per ogni località e verrà ampliato gradualmente nel tempo.

Quando sarà ufficializzato e pronto all’uso, alcuni clienti di Amazon avranno la possibilità di scegliere la consegna mediante droni per una vasta gamma di articoli che pesano fino a circa 2,30 kg. Tra questi vi saranno alcuni prodotti per la casa, articoli per la vita di tutti i giorni, articoli di bellezza e oggetti per l’ufficio. Inoltre, ben presto, verranno aggiunte al sistema altre città degli Stati Uniti ed alcune estere.