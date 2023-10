Non tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere alla Fibra a causa della mancata tecnologia nella propria area abitativa. Eppure c’è un modo per navigare senza preoccupazioni ad una velocità incredibile! Vodafone propone in una delle sue grandiose offerte il nuovo Modem Wi-Fi Optimizer, incluso nel costo della tariffa mensile.

Avrai accesso ad Internet con una potenza fino a ben 2.5 Gigabit. La promozione è attivabile SOLO online, ma il processo è semplicissimo, basterà caricare i tuoi documenti e il gioco sarà fatto.

Vodafone per la tua rete fissa

Nell’offerta, come detto, vi è il Modem con Wi-Fi Optimizer che riesce ad offrirti le massime performance di connessione. Ma come? Il router è dotato di un sistema tecnologico molto intelligente e consente di collegare diversi dispositivi alla rete, rimanendo tutti connessi e garantendo loro la massima stabilità. Oltre a questo, avrai anche chiamate illimitate dal telefono fisso verso tutti i numeri Nazionali (sono esclusi gli esteri). Il costo a quanto ammonta? A soltanto 24,90 euro al mese. Va aggiunto però il prezzo della prima fattura per l’attivazione che è di 39,90 euro. Non preoccuparti, perché questo verrà rateizzato in ventiquattro mesi permettendoti di gestire al meglio le tue spese.

In caso dovesti esserne insoddisfatto, potrai esercitare il diritto di recesso, saldando una spesa che cambierà a seconda dei vantaggi da te usufruiti in base alla tua zona. Per verificare quale sia la copertura esatta, ti basterà andare sul sito Vodafone e cliccare su “Verifica Copertura” inserendo poi il tuo indirizzo. Nel caso in cui cerchi una nuova tariffa da applicare al tuo smartphone, potrai recarti nella sezione “Shop” e selezionare su “Mobile”. In questo modo potrai visualizzare ogni offerta disponibile e scegliere quella migliore per te. Sappi anche che la Vodafone è la migliore sulla piazza in quanto a copertura nazionale con il 4G, raggiungendo il 99,99% della popolazione e permettendoti di avere attivi i servizi ovunque ti troverai.