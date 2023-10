Vorresti cambiare operatore ma non sai chi scegliere? La Vodafone potrebbe fare al tuo caso. Una nuova promozione molto allettante e dedicata agli utenti che vogliono effettuare il passaggio da un altro gestore ti consentirà di ottenere fino a 150 giga di traffico per navigare online in totale tranquillità.

Grazie alla tecnologia sviluppata del gestore potrai accedere ad una velocità di 4.5 G. Tale bundle è raggiungibile in tutte le zone dell’Italia voi tutti i mesi con una stabilità e potenza senza eguali. Inoltre, potrete star certi che avrete copertura in qualsiasi luogo voi andiate. Nel pacchetto sono inclusi anche 7,3 giga da sfruttare in roaming in tutti i paesi europei.

L’offerta Vodafone a 7,99 euro

La promozione Vodafone 150 Giga, oltre ai vantaggi elencati poco fa, comprende anche minuti di chiamate illimitate verso qualsiasi numero, siamo mobile che fisso, in Italia ed anche altrettanti messaggi verso qualsiasi altro gestore. L’offerta non possiede vincoli contrattuali ed è sottoscrivibile soltanto per alcuni gestori virtuali. Potrete infatti richiederla se avete intenzione di effettuare un passaggio da Fastweb, Coopvoce, Rabona, Iliad, Tiscali, Poste Mobile, Spusu ed altri operatori.

Attivare la tariffa è davvero semplice, vi basteranno pochi click. Recandovi sul sito dovrete poi selezionare il tasto Ti richiama Vodafone e un’assistente vi chiamerà per spiegarvi nel dettaglio in cosa consiste la promozione. Inoltre, se non siete molto pratici, durante la chiamata potrete anche completare l’ordine, scegliendo anche l’ora e la data più comoda per voi per ricevere la vostra nuova SIM. Essa vi verrà spedita gratuitamente e potrete anche richiedere la consegna di sera. Ultima cosa importante: il prezzo. Il costo è di 7,99 euro al mese. Davvero ottimo!

Nel caso in cui dovreste ripensarci, avrete a disposizione 14 giorni per disattivare il passaggio. Ricordiamo ancora una volta che essendo esclusiva per coloro che provengono da operatori MVNO essa non è sottoscrivibile da chiunque. Nel caso in cui vorreste comunque attivare un’offerta Vodafone vi consigliamo di dare uno sguardo a tutte le offerte presenti nella sezione apposita del sito.