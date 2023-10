Vorresti scegliere un nuovo gestore telefonico? Hai cercato online, ma ti sei perso in tutte le informazioni? Come darti torto, in Italia vi sono moltissimo operatori. Per aiutarti, ti segnaliamo una nuovissima tariffa creata da uno degli operatori virtuali mobili migliori sulla piazza. Stiamo parlando di Iliad.

Questo gestore è un vero supereroe per la telefonia mobile e mette a tua disposizione una promozione pazzesca. Ti offre, infatti, un’offerta imperdibile: 100GB di dati, chiamate e messaggi senza alcun limite e una copertura vastissima del 99% in tutto il Paese. Tutto lo otterrai pagando solamente 7,99 euro al mese. Se cerchi completa e low cost per il tuo smartphone, Iliad è sicuramente l’opzione che fa per te!

Perché scegliere Iliad

Con Iliad potrai navigare, parlare con qualunque numero fisso o mobile e mandare messaggi senza alcun freno. Potrai godere di ogni Byte incluso nella tua tariffe, senza alcuna preoccupazione di interruzioni o linea assente. La compagnia, poi, si contraddistingue per la sua politica di rispetto del cliente e la sua trasparenza nello spiegarti le promozioni. Non esistono costi nascosti nascosti o contratti a lungo termine che ti terranno vincolato per mesi se non anni interi.

Inoltre, avrai a tua disposizione in qualsiasi momento un servizio clienti impeccabile che risponderà a tue le tue eventuali domande e risolverà in un attimo i tuoi problemi. Tutte lo offerte presenti sul suo portafogli ti permetteranno di scegliere quella che ti appare migliore per le tue esigenze. Puoi infatti optare tra diversi piani che ti permetteranno di avere più o meno giga, chiamate e messaggi. La compagnia è anche in costante lavoro per implementare la copertura di rete, cosicché possa navigare ovunque tu vada. Infine, se ci tieni all’ambiente, sappi che l’operatore si impegna costantemente nel dare il suo contributo. Iliad, infatti, utilizza solo energia rinnovabile per le proprie tecnologie, partecipando attivamente alla sfida per sconfiggere il cambiamento climatico.