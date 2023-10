Se state cercando la versione più potente della vostra console preferita, ovvero la Series S di Xbox, oggi possiamo darvi una mano.

La piattaforma Amazon infatti la sta proponendo ad un prezzo più basso del solito. Andiamo insieme a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Xbox Series S in offerta su Amazon

Ottieni velocità e prestazioni di nuova generazione con la console Xbox Series S Carbon Black dotata di un‘unità SSD da 1 TB. Ottieni il massimo da ogni minuto di gioco con Quick Resume, tempi di caricamento fulminei e gameplay fino a 120 FPS, il tutto basato su Xbox Velocity Architecture.

Divertiti con giochi digitali provenienti da quattro generazioni di Xbox, con centinaia di titoli ottimizzati giocherai come mai prima d’ora. Ottieni il massimo dalla tua Xbox Series S con Xbox Game Pass Ultimate (abbonamento venduto separatamente) e sii il primo a giocare a nuovi giochi come Starfield e Forza Motorsport il giorno stesso del lancio.

In più, divertiti con centinaia di giochi come Minecraft Legends, Halo Infinite e Forza Horizon 5 con i tuoi amici su console, PC e cloud. Con nuovi titoli aggiunti continuamente, c’è sempre qualcosa di nuovo a cui giocare. Salta l’installazione ed entra subito nel cloud con Game Pass Ultimate. Seguendo questo link sarà vostra per 324.36 euro.