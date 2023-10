Qualche settimana fa il nuovo Galaxy SmartTag 2 era stato presentato insieme allo smartphone Galaxy S23 FE. Ora finalmente Samsung è pronta al suo lancio in Corea del Sud. Infatti l’accessorio sarà disponibile per l’acquisto proprio in questi giorni a 39,99 euro in Italia (36.300 KRW). Sarà possibile scegliere tra due colori, bianco e nero, e tutti gli utenti che procederanno all’acquisto sul sito ufficiale Samsung prima del 31 ottobre riceveranno gratis una cover, a scelta morbida o rigida. Queste non sono le sole promozioni a disposizione degli utenti. Infatti, Samsung ha messo in palio dei punti gratuiti di Naver Pay per tutti coloro che procederanno a scrivere una recensione sul nuovo accessorio proprio su Naver Smart Store.

Galaxy SmartTag 2: cosa ci aspetta?

Il prodotto SmartTag è di seconda generazione e rispetto ai modelli precedenti mostra un design completamente rinnovato. Il modello ora è infatti molto più compatto. Il Galaxy SmartTag 2 ha un grado di protezione IP67 per la sua resistenza alla polvere, ma anche all’acqua. Inoltre, dispone di connettività Bluetooth 5.3 (con LE), ma anche UWB e NFC raggiungendo così un raggio d’azione molto più ampio e fornendo informazioni sulla posizione molto più precise.

La batteria è uno dei fiori all’occhiello di queste specifiche. Infatti, il Galaxy SmartTag 2 può durare con una sola ricarica fino a 500 giorni se usato in modalità normale oppure arrivare a 700 giorni se usato in modalità risparmio energetico.

Inoltre, l’accessorio supporta anche la modalità smarrito su base NFC. In particolare, gli utenti avranno la possibilità di inserire le proprie informazioni di contatto all’interno del dispositivo e tramite un messaggio sarà possibile visualizzarlo sullo smartphone di chiunque lo ritrovi in caso di smarrimento.

Infine, nell’app SmartThings Find sarà anche possibile utilizzare la modalità AR per trovare la posizione del proprio dispositivo in modo particolarmente accurato grazie all’utilizzo di indicazioni e numeri AR.

Uno dei funzionari di Samsung Electronics ha affermato che il nuovo Galaxy SmartTag 2 offre ai propri clienti un’esperienza aggiornata e soprattutto differenziata grazie alla presenza della modalità NFC.

Samsung si dimostra sempre attenta alla comodità e l’efficienza dei suoi prodotti nella vita quotidiana dei suoi utenti grazie a prodotti e servizi che possono davvero migliorare la nostra vita.