Netflix ancora leader, con questi 5 TITOLI distrugge Prime Video

Le ultime due settimane hanno messo in mostra grandi titoli direttamente su Netflix, piattaforma streaming da battere. Nessuno però questa volta ci riuscirà visto che il numero di visualizzazioni è salito alle stelle grazie alle produzioni appena lanciate.

C’è una lista con 5 titoli da non perdere, tutti disponibili all’interno di ogni abbonamento previsto da Netflix.

Netflix, queste sono le serie TV attualmente in TOP FIVE assoluta: ecco tutti i nomi

Proprio la scorsa estate ha dato prova di grande potere da parte della piattaforma colorata di rosso e nero. Nel mondo dello streaming nessuno è riuscito a totalizzare tali numeri che hanno infatti caratterizzato una vera e propria dimostrazione di forza.

Se prima era solo una però la produzione ad attirare verso di sé milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo, oggi ce ne sono ben 5 che stanno portando grandi numeri dalla parte di Netflix. Proprio qui in basso potete trovare la lista completa, fatta di serie TV che non potete saltare:

Lupin, nuovi episodi; David Beckham, nuova serie TV; Sex Education, nuova stagione; Il Sopravvissuto – Vasco Rossi, nuova serie autobiografica; Non Mentire, nuova serie TV.

Si tratta di produzioni che testimoniano quanto Netflix sia capace nel produrre e soprattutto distribuire contenuti pronti a sviluppare un gran successo. La volontà del grande broadcaster è quella di attirare verso di sé un grande pubblico di spettatori affezionati. Questo catalogo, peraltro in continua espansione, non può fare altro che permetterlo a mani basse, offrendo tantissime opzioni per gli appassionati di cinema.