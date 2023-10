L’ennesima rivoluzione quella di Apple che sta per stravolgere completamente la telefonia, ancora una volta. Secondo quando riportato su Bloomberg, in un recente report di Mark Gurman, Apple ha trovato il modo per fornire ai suoi clienti iPhone sempre aggiornati con il software più recente.

In passato è capitato che nei negozi Apple vendessero iPhone con software obsoleti. Questo tipo di situazione può portare a un’esperienza d’uso indesiderata per via di alcuni potenziali bug o per l’assenza di alcune funzioni previste. Questo problema sta però per diventare parte del passato.

Apple aggiorna costantemente i suoi iPhone

Apple ha messo in cantiere un nuovo sistema particolarmente all’avanguardia capace di aggiornare i software degli iPhone prima che questi lascino gli Store. Facciamo un esempio pratico, quando i primi iPhone 15 sono usciti dalla fabbrica erano dotati del sistema operativo iOS 17, anche se iOS 17.0.1 a quei tempi era già disponibile. Questo ha realizzato la condizione per cui i clienti hanno ottenuto il loro smartphone con un sistema operativo dotato di un software che risultava già obsoleto.

Questo inconveniente davvero spiacevole per gli utenti, ha portato Apple a sviluppare la giusta soluzione al problema. La soluzione è un dispositivo proprietario simile a un pad presente per tutti gli addetti nei negozi. Gli addetti posizionano le scatole degli iPhone sul pad. Questo dispositivo pratico ed efficiente, attiva via wireless ogni iPhone contemporaneamente, ne aggiorna il software all’ultima versione disponibile e poi lo spegne di nuovo. Il tutto senza che nessuna confezione dei telefoni venga mai aperta.

Questo procedimento rende possibile per tutti i clienti che escono da un Apple Store di avere un nuovo iPhone aggiornato e con il software più recente disponibile.

Dunque, l’obiettivo di Apple è quello di implementare la sua tecnologia e fornire ai suoi clienti un’esperienza totale ed aggiornata per i loro dispositivi. È un approccio lungimirante ed è l’esempio concreto di come l’azienda cerchi sempre di soddisfare le esigenze di tutti i suoi clienti affinché possano usufruire della migliore esperienza possibile. Si tratta di un passo avanti estremamente significativo verso il miglioramento dei dispositivi e verso l’innovazione, dettagli che non lasciano mai le intenzioni dell’azienda con la mela.