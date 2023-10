WhatsApp, il trucco UNICO per spiare gli utenti GRATIS

Il 2023 si chiuderà molto probabilmente come l’anno in cui WhatsApp ha riportato più nuovi aggiornamenti. Questi, mai come quest’anno, hanno contribuito in maniera intensa a migliorare l’applicazione sotto diversi punti di vista.

Chiunque avesse infatti notato i grandi cambiamenti estetici, non può essere passato oltre le nuove funzionalità che sono state implementate. La piattaforma di messaggistica più famosa del mondo che oggi conta più di 2 miliardi di utenti attivi, è diventata un covo di feature incredibili. Ogni mese infatti WhatsApp ha messo in gioco delle grandi novità introducendo delle delle funzioni supplementari. Queste hanno contribuito ad aumentare il divario con tutte le altre piattaforme di messaggistica, come Telegram. Esistono però delle funzionalità esterne che potrebbero piacere e non poco, come quella che consente ad esempio di spiare chiunque. Bisogna precisare però che non è possibile capire il contenuto delle conversazioni altrui, ma solo i movimenti.

WhatsApp: con questo trucco potete spiare chiunque vogliate in ogni momento della giornata

Come succede molto spesso, anche questa volta si parla di una nuova funzione per WhatsApp, la quale però proviene dal web. Stando a quanto riportato infatti gli utenti possono spiare chiunque vogliano semplicemente scaricando da Internet l’applicazione che prende il nome di Whats Tracker.

Una volta scaricata gli utenti potranno selezionare più numeri da tenere d’occhio durante la giornata. Così facendo sapranno in diretta, con una notifica istantanea, quando l’utente entra o esce da WhatsApp. Non sarà difficile quindi capire il percorso giornaliero compiuto all’interno dell’applicazione, beccando al volo la persona che si desidera contattare che non fa altro che evitarci.