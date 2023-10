TIM ha rinnovato le proprie offerte abbassando ulteriormente i prezzi di alcune ottime occasioni che gli utenti non devono assolutamente lasciarsi sfuggire, nell’ottica comunque di riuscire a mettere le mani su un rapporto qualità/prezzo assolutamente favorevole sotto molteplici punti di vista.

Il risparmio raggiunge livelli altissimi da TIM, grazie ad una promozione davvero più unica che rara, con la quale è facile pensare di accedere ai migliori prezzi, con bundle quasi infiniti. E’ questo il caso della TIM Power Iron, soluzione che può essere richiesta direttamente dal sito ufficiale dell’azienda, solo per coloro che provengono da Iliad o da un MVNO, e che saranno disposti ad effettuare la portabilità del numero originario.

TIM, solo 6,99 euro al mese per la migliore promozione

La promozione ha di per sé un plus non da poco, infatti il primo mese è completamente gratis, gli utenti non dovranno pagare praticamente nulla fino al secondo rinnovo, del valore di 6,99 euro, un canone ridottissimo che poi potrà essere tranquillamente pagato con il credito residuo della propria SIM ricaricabile.

La Power Iron di TIM dimostra poi essere una delle migliori in circolazione anche per il bundle incluso al proprio interno, dove è possibile trovare 100 giga di internet alla velocità del 4G+, ma anche minuti e SMS illimitati che possono essere utilizzati a piacimento in Italia. Non sono previsti vincoli contrattuali di durata, né la ricarica automatica, come ad esempio è prevista con la Power supreme Easy della stessa TIM.