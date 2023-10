Canone RAI ridotto ufficialmente, ma una situazione RESTA

La situazione sembra in via di cambiamento per quanto riguarda il canone Rai, come desideravano gli utenti da anni. A partire dal prossimo mese di gennaio 2024 infatti la celebre tassa probabilmente subirà una riduzione sul compenso totale. Gli italiani potranno infatti finalmente pagare di meno, risparmiando circa 20 € ogni anno. Il canone passerà infatti da 90 a 70 €.

Tale notizia era stata anticipata da Matteo Salvini e dal ministro dell’economia Giorgetti in occasione di una conferenza stampa che era stata organizzata per approvare il nuovo disegno della Legge di bilancio 2024. In molti sono rimasti solo parzialmente soddisfatti, siccome gli italiani si auspicano che un giorno tale tassa venga totalmente eliminata e non semplicemente ridotta. Allo stesso tempo c’è anche un altro motivo per cui filtra delusione e non solo da parte degli utenti.

Stando a quanto riportato infatti resta in sospeso la riforma che era stata espressamente richiesta dall’Europa, quella di escludere il canone Rai dalla bolletta dell’energia elettrica.

Il canone RAI diminuisce ma resta nella bolletta elettrica anche nel 2024

La modifica richiesta dall’Europa puntava a rendere i costi più trasparenti, separando dunque il canone televisivo da quella che è la bolletta energetica. Questa riforma potrebbe completarsi in futuro ma attualmente resta incerta.

Ci sono delle proposte sul come addebitare il canone in base alle utenze telefoniche. La cifra esatta e quindi anche il processo restano però in fase di definizione. Questi sviluppi fanno parte di un tentativo di riformare interamente il sistema di finanziamento del servizio radiotelevisivo italiano. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno dei risvolti ulteriori.