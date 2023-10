Netflix, le 5 SERIE TV della settimana da vedere SUBITO

Se avete voglia di guardare qualcosa in TV, non dovete fare altro che affidarvi a Netflix. La piattaforma streaming che tutti ormai hanno avuto modo di provare almeno una volta, riesce a rendere soddisfatti tutti gli utenti che vogliono guardare un film o una serie TV.

Oggi siamo qui a parlare di come Netflix sia riuscita in poco tempo a dominare anche il periodo estivo. Alcune produzioni tra cui One Piece sono state in grado di non lasciare spazio alla concorrenza e anche questo mese di ottobre si sta dimostrando tale. Proprio per questo bisogna indicare quali sono i primi 5 titoli da guardare, che ovviamente corrispondono alla top FIVE di Netflix.

Netflix, con queste 5 serie TV avrete poco tempo per staccarvi dalla televisione

Partendo dall’inizio, non si può non citare la serie più vista delle ultime due settimane. Il riferimento riguarda ovviamente il ladro gentiluomo Lupin. Le nuove puntate sono disponibili direttamente su Netflix e attualmente occupano il primo posto in classifica.

Al secondo posto c’è ancora una volta la serie TV dedicata a David Beckham, campione inglese che anche oggi fa parlare molto di sé per le sue gesta in campo.

Al terzo posto si trova adesso Sex Education, dopo che le prime settimane hanno visto la produzione al primo posto proprio per il suo clamore. In quarta posizione sopravvive ancora “Il sopravvissuto“, serie dedicata a Vasco Rossi. Al quinto posto è ancora disponibile Non Mentire.

Ovviamente ce ne sono tanti altri di titoli che potrebbero piacervi. Non dovete fare altro che recarvi su Netflix e scegliere quello da guardare adesso.