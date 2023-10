L’arrivo dei nuovi smartphone Apple ha di nuovo smosso il mercato mondiale. Gli iPhone, da sempre considerati top di gamma, garantiscono ai loro utenti alte prestazioni e resistenza nel tempo. Le funzioni fornite da un iPhone sono innumerevoli, a maggior ragione negli ultimi modelli, come il 15 Pro, ma c’è una novità in particolare che rappresenta una grossa opportunità per tutti gli utenti del marchio con la mela.

L’introduzione dell’ingresso USB-C è una vera rivoluzione per gli iPhone 15. Nel dettaglio, possiamo vedere tre vantaggiosi utilizzi per questo nuovo ingresso che offriranno nuove possibilità di utilizzo del proprio smartphone. Scopriamo insieme quali sono.

Ingresso USB-C per iPhone

Come tutti sappiamo l’iPhone ha sempre rappresentato una sorta di mondo a sé stante, non compatibile con tutti gli altri dispositivi mobili. L’introduzione del nuovo ingresso invece apre le porte all’universalità. La prima possibilità offerta infatti è proprio quella di poter utilizzare anche cavi e caricatori di smartphone Android, così come altri accessori di elettronica ed anche informatica che con questo ingresso sono molto più facili da trovare, ed utilizzare. Avere la possibilità di utilizzare lo stesso caricatore o le stesse cuffie per tutti i propri dispositivi rappresenta un risparmio economico non indifferente, oltre che un risparmio di spazio soprattutto quando si è in viaggio.

Anche la seconda opportunità offerta riguarda la ricarica del proprio smartphone. Infatti, l’iPhone 15 può essere utilizzato, grazie al nuovo aggiornamento di sistema del nuovo smartphone Apple, per ricaricare altri accessori. Il nuovo smartphone top di gamma può erogare fino a 4,5W di potenza proprio tramite la sua nuova porta USB-C. In questo modo, l’azienda di telefonia ha reso possibile per tutti gli utenti collegare al proprio iPhone le AirPods, ma anche un altro iPhone.

Infine, vediamo qual è la terza opportunità che ci viene offerta da iPhone con l’introduzione del nuovo ingresso USB-C. Grazie a questo nuovo ingresso è ora possibile collegare il proprio iPhone 15 ad un monitor esterno. Questa funzionalità può essere estremamente utile e grazie a questa novità sensazionale può avvenire direttamente via cavo o anche tramite l’uso di alcuni adattatori. Questo rende il collegamento decisamente più facile e porta via alcuni inconvenienti che possono invece presentarsi con i dispositivi iPhone precedenti non dotati dell’ingresso USB-C.