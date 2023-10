Continuano senza sosta le rimodulazioni che interessano i clienti di TIM. In queste ultime settimane il provider italiano ha applicato ancora una volta degli extra sui costi delle sue ricaricabili. Il risultato di tali modifiche unilaterali dei prezzi è ovviamente collegato a prezzi mensili più alti da pagare da parte degli utenti.

TIM, le nuove rimodulazioni che gli utenti trovano a ottobre

Come già accaduto nel recente passato, anche in questa circostanza le rimodulazioni unilaterali di TIM hanno interessato in via esclusiva tutti gli utenti che in passato hanno effettuato la portabilità del numero da altro operatore. A partire dallo scorso mese di settembre, quindi, tanti abbonati sono chiamati a pagare 2,99 euro al mese in più rispetto ai precedenti costi delle loro ricaricabili.

Una buona notizia è però giunta alla platea di utenti TIM che si è vista modificare il prezzo di rinnovo mensile della sua offerta. Il provider ha infatti previsto una serie di compensazioni tra i nuovi prezzi e servizi o soglie di consumo aggiuntivi.

Gli abbonati con modifica del costo mensile della promozione, infatti, hanno potuto scegliere se aggiungere 50 Giga ai consumi già previsti dalla propria promozione, se ricevere il servizio del 5G a costo zero oppure se aggiungere minuti no limits verso numeri fissi e mobili.

Le rimodulazioni unilaterali sui costi sono state comunicate settimane fa a tutti gli interessati attraverso un SMS informativo. Essendo entrate in vigore a settembre, per gli utenti di TIM con modifiche dei prezzi mensili non è più possibile richiedere la disdetta del proprio piano senza alcuna penale.