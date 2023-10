Per gli sviluppatori, ma anche per gli utenti, le app nella loro versione beta sono una sorta di club esclusivo cui accedere. Si possono avere anteprime delle applicazioni e testarne funzioni nuove, inedite, talvolta anche non necessariamente approvate. Nel Google Play Store bastano pochi semplici passaggi per aderire ai programmi beta o al contempo per smettere di farne parte.

Le versioni beta generano clamore, rendono anche le app più popolari ma soprattutto consentono l’eventuale rimozione di bug e altri errori. Le app beta aperte sono praticate sia dagli sviluppatori indipendenti che dai più grandi sviluppatori e ci si può tranquillamente iscrivere tramite il Play Store Android. Ribadiamo anche lo svantaggio principale del fare uso di app beta, ossia la loro instabilità. I bug possono essere piccoli problemi ma anche portare ad arresti anomali rovinando l’esperienza utente.

Come iscriversi al programma beta di un’app direttamente dal Google Play Store

Per prima cosa, vai nello Store. Clicca la barra di ricerca e cerca il nome dell’app a cui desideri iscriverti. Scorri questa pagina verso il basso, vedrai una sezione denominata “Partecipa alla beta”. Tocca Partecipa, quindi conferma la tua scelta nella finestra pop-up successiva. In pochi minuti riceverai l’aggiornamento da installare. Non tutte le app hanno un programma beta disponibile. Se non vedi questa sezione nella pagina Play Store, lo sviluppatore potrebbe non supportarla. Se il programma beta è pieno, hai alcune opzioni. Puoi registrarti tramite browser web, se anche lì risulta pieno basta aggiornare più volte ogni tot minuti.

Se cambi idea e decidi che la vita da utenti con app beta non fa per te, puoi tornare alla versione stabile dell’app, sembre direttamente dal Google Play store. Seguendo gli stessi passaggi di prima, in fondo alla pagina dell’app troverai la sezione “sei un beta tester”, da lì è possibile cliccare e selezionare la voce “Abbandona”. Precisiamo che talvolta è difficile iscriversi nuovamente ad una beta quindi abbandonare e tornare più volte. I beta tester sono una risorsa preziosa. Consentono agli utenti ma soprattutto agli sviluppatori di capire in che modo migliorare l’app per offrire un servizio sempre aggiornato e funzionante.